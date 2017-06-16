U.S. Navy photo by Lt. j.g. Bradley Lewis USS Fitzgerald (DDG-62), эсминец УРО типа «Арли Бёрк»

Вашингтон, 17 июня, 2017, 02:26 — ИА Регнум. Столкновение у берегов Японии американского эсминца USS Fitzgerald и торгового судна ACX Crystal (Филиппины) привело к многочисленным травмам среди членов экипажа, сообщает Reuters.

Инцидент произошел в ночь на 17 июня — в 56 морских милях к юго-западу от города Йокосука (префектура Канагава, Япония). Торговое судно, с которым столкнулся эсминец, шло под флагом Филиппин.

Уточняется, что в результате столкновения эсминец получил повреждения. Американское судно направило сообщение к японской береговой охране.

Данные о погибших и точное число пострадавших пока отсутствуют, сообщается в Twitter ВМС США.

«К настоящему времени сообщений о погибших нет», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 июня у берегов штата Джохор (Малайзия) произошел взрыв на нефтяном танкере, шесть членов экипажа пропали без вести.