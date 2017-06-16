Москва, 17 июня, 2017, 01:34 — ИА Регнум. Сделка группы ЕСН по покупке 65% акций ПАО «РБК» завершена, говорится в распространенном группой сообщении.

Radioportal.ru Медиахолдинги РБК

«Сделка по приобретению холдинга РБК завершена, — говорится в сообщении компании. — Группа ЕСН выкупила 65% акций и долговые обязательства ПАО «РБК» у группы «Онэксим».

Сумма сделки не озвучивается — в соответствии с решением продавца и покупателя. Уточняется, что ВТБ Капитал стал консультантом по этому контракту.

Комментируя заключенный договор, председатель совета директоров ЕСН Григорий Березкин отметил, что руководство группы радо присоединению команды РБК к группе ЕСН.

«На мой взгляд, РБК сейчас является одним из ведущих медиахолдингов в России, и мы видим большой потенциал его развития по разным направлениям бизнеса», — считает Березкин.

Напомним, в начале апреля стало известно, что Березкин договорился о приобретении РБК. Уточнялось, что Березкин может приобрести не только СМИ, входящие в холдинг РБК, но и весь бизнес целиком.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 июня ФАС удовлетворила ходатайство компании АО «Сотол проект» Березкина о приобретении 65,43% голосующих акций ПАО «РБК»