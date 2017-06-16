Москва, 17 июня, 2017, 01:05 — ИА Регнум. Решение, озвученное американским президентом Дональдом Трампом в отношении Кубы, в очередной раз доказывает полную непредсказуемость политики США, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Facebook.

Братский привет героической кубе! Плакат. 1960-е

Комментируя сделанное Трампом 16 июня заявление о том, что взятый 44-м президентом США Бараком Обамой курс в отношении Кубы отменяется, Захарова напомнила о претензиях Вашингтона к Москве, которая якобы ведет непредсказуемую политику.

«Именно ею пугали Штаты Европу, в том числе отговаривая Брюссель от энергетического сотрудничества с Москвой», — написала она.

Захарова отметила, что непредсказуемость — это черта, характерная для политики США, а не России, и это доказывают решения Вашингтона, принимаемые последние десятилетия. Она подчеркнула, что каждая новая американская администрация отменяет достигнутые предшественниками решения, принципиально важные с геополитической точки зрения.

«Единственным предсказуемым качеством американской внешней политики давно стала ее полная непредсказуемость, — написала она. — Нет, есть ещё одно — вечное вмешательство во внутренние дела суверенных стран».

Захарова отметила, что в Гаване, очевидно, ожидали такого поведения со стороны США. Она напомнила, как Обама пытался похлопать по плечу кубинского лидера Рауля Кастро, а тот не позволил это сделать.

«Кубе не привыкать — она соседа давно знает в лицо», — написала Захарова в соцсети.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 июня Трамп в ходе визита в Майами заявил, что отказывается от прежних договоренностей, достигнутых Обамой с кубинским руководством. Санкции, действующие в отношении Гаваны будут сняты, когда Куба выполнит определенные условия, в том числе легализует все политические партии.