Майами, США, 17 июня, 2017, 00:34 — ИА Регнум. Снятие американских санкций с кубинского правительства станет возможным тогда, когда на Кубе освободят всех политических заключенных и легализуют все политические партии, заявил американский президент Дональд Трамп в ходе своего визита в Майами (штат Флорида, США), сообщает Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Выступая в Майами, Трамп отметил, что «санкции с кубинского режима» могут быть сняты, но для этого Гавана должна перейти на демократический курс, освободив политзаключенных, легализовав все политические парии и назначив «свободные выборы под международным наблюдением».

Кроме того, согласно озвученным требованиям, Куба должна «уважать свободу собраний и выражение мнений».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 июня в Майами Трамп заявил, что Вашингтон намерен ужесточить свою политику в отношении Кубы: все договоренности с Гаваной, ранее достигнутые 44-м американским президентом Бараком Обамой, будут отменены.

Напомним, в 1960 году Вашингтон наложил на Гавану торговое эмбарго, а в 1961 году разорвал с Кубой дипотношения. Поводом стала установка на Кубе однопартийной коммунистической политической системы. Кроме того, кубинские власти национализировали американскую собственность на своей территории.

Улучшение американо-кубинских отношений наметилось в 2014 году. В марте 2016 года состоялся визит на Кубу Обамы — первый официальный визит американского президента с 1928 года.