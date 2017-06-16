Санкт-Петербург, 17 июня, 2017, 00:48 — ИА Регнум. Санкт-Петербург первым из российских городов принимает Кубок конфедераций FIFA-2017. Церемония открытия и первый матч состоятся на стадионе «Санкт-Петербург» на Крестовском острове вечером 17 июня.

ИА REGNUM Стадион «Санкт-Петербург»

Матчи Кубка Конфедераций пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля 2017 года. Сборная России сыграет в групповом турнире с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой. Финал турнира также состоится в городе на Неве.

Как заведено на мировых футбольных первенствах, Петербург выбрал животное-оракул, которое будет пытаться предсказать исход матчей. Это почетное право досталось глухому белому коту, состоящему на службе в Государственном Эрмитаже. В 10:00 17 июня в Висячем садике Эрмитажа кот Ахилл предскажет команду-победителя первой встречи. Перед животным поставят две миски с кормом, на которых будут обозначены флаги команд, и Ахилл должен будет выбрать одну из них.

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В 12:00 на Конюшенной площади в центре города для болельщиков Кубка конфедераций откроется фан-зона. Как подчеркивают в Смольном, FIFA не требовала ее создания, но Петербург взял на себя дополнительные обязательства в качестве флагмана Кубка конфедераций. Ведь именно здесь состоится как первый, так и финальный матчи турнира. Фан-зона будет доступна ежедневно, кроме 23 июня.

Церемония открытия Кубка начнется в 16:15. На стадионе «Санкт-Петербург» уже к этому времени могут собраться все владельцы билетов на первый матч, в котором встретятся сборные России и Новой Зеландии. Зрителям обещают красочное шоу: на арене выступят 2 тыс. артистов, включая Алсу, Сергея Лазарева и DJ Smash. Кроме того, болельщикам поведают о традициях, истории, культуре и природе России и о городах, где проводится турнир — Москве, Петербурге, Казани и Сочи.

Ворота стадиона для владельцев билетов будут открыты с 14:00. Организаторы просят всех болельщиков прибывать на арену заранее, используя общественный транспорт. «Вам потребуется время, чтобы найти свой сектор и место на трибуне. В целях безопасности вход на территорию стадиона оборудован досмотровой зоной, на прохождение которой также потребуется дополнительное время. При планировании маршрута и расчёта времени прибытия на матч, пожалуйста, учитывайте данные факторы», — призывает оргкомитет.

Футболисты России и Новой Зеландии выйдут на поле в 18:00. Перед стартовым матчем на стадионе прозвучит «Жар-птица» Игоря Стравинского.

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На прилегающей к арене территории болельщиков ждут интерактивные стенды, магазины сувениров и фирменной продукции, а также точки питания. А вот от алкогольных возлияний перед матчем болельщикам придется воздержаться: в радиусе двух километров от стадиона алкоголь в стеклянной таре — а именно так разливаются крепкие напитки — продаваться не будет.

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Чтобы добраться до стадиона, любой желающий может воспользоваться бесплатными автобусами-шаттлами. Они начнут курсировать с 13:00 и будут следовать на Крестовский остров от нескольких станций метро и от аэропорта «Пулково».

От станции метро «Петроградская» будет идти шаттл S3. Время движения составит около 15 минут. Посадка — у дома №89 по Малому проспекту Петроградской стороны.

Шаттл S4 повезет от станции метрополитена «Выборгская», время движения автобуса составляет около 22 минут. Посадка — у метро «Выборгская» на автобусной остановке на Лесном проспекте.

Шаттл S2 будет следовать от станции «Площадь Восстания», время движения автобуса — около 35 минут. Место посадки — на Лиговском проспекте, между Кузнечным и Лиговским переулками у дома №30 по Лиговскому проспекту, у входа в ТРК «Галерея».

Автобусы без остановок довезут футбольных фанатов на автобусную станцию «Крестовский остров». Затем надо будет пройти пешком по Южной аллее и по Батарейной дороге примерно 1,5 км. Это займет около 20 минут. От метро можно будет отправиться к стадиону и на бесплатных экомобилях до Теннисной аллеи.

Всего за 10 минут можно будет доехать от станции метрополитена «Чкаловская» на шаттле S6. Посадка — у станции метро «Чкаловская» на Чкаловском проспекте. Автобус без промежуточных остановок довезет до места высадки на Морском проспекте недалеко от станции метро «Крестовский остров». Далее надо будет полчаса идти пешком до стадиона через главную аллею Приморского парка Победы около 2,5 км.

От аэропорта «Пулково» довезет шаттл S10. Время в пути — чуть более 1 часа. Место высадки — на набережной Мартынова недалеко от станции метро «Крестовский остров».

Можно воспользоваться и метрополитеном, прибыв на станцию метро «Крестовский остров». Далее придется пешком пройти до стадиона через главную аллею Приморского парка Победы — Батарейную дорогу. Длина пешеходного пути составит около 2 км, время в пути — около 25 минут. «Для лиц, которые имеют сложности с преодолением такого расстояния, организовано движение экомобилей до Велосипедной аллеи, сервис предоставляется бесплатно», — отметили организаторы.

Кроме того, болельщики смогут прибыть к стадиону со стороны Приморского района, от парка «300-летия Санкт-Петербурга» и ТРК «Питерленд», по пешеходному Яхтенному мосту. До Яхтенного моста посетители матча смогут добраться на трамвае №19 от станции метрополитена «Старая деревня» и №48 от станции метрополитена «Черная речка». Проезд в трамваях и шаттлах будет бесплатным.

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После матчей зрители смогут уехать на тех же видах транспорта, за исключением автобуса до станции «Площадь Восстания» (шаттл S2), работающего только на прибытие. При этом вход на станцию метро «Крестовский остров» после матча будет ограничен. Болельщики смогут уехать на шаттле S6, идущем до «Чкаловской» без остановок. Место посадки в автобус будет на Спортивной улице, около пересечения с Морским проспектом.

Для зрителей, которые захотят воспользоваться такси, место посадки-высадки организовано напротив дома 143, корпус 2 по Приморскому проспекту. Стоянка на этом месте — не более пяти минут. Далее к стадиону зрители смогут добраться пешком через Яхтенный мост .

Инвалиды, которые купили билеты особой категории, могут приехать на парковку перед стадионом на личном транспорте. В случае прибытия на транспорте общего пользования необходимо будет попросить волонтёра вызвать социальное такси. Инвалидам, которые купили или получили в подарок обычные билеты, желательно заменить категорию билета в центре билетирования FIFA. В ином случае можно прибыть на личном транспорте на Петровскую площадь, где предусмотрены парковочные места для инвалидов.

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Проезд непосредственно к стадиону и расположенным рядом парковкам будет запрещён. На Крестовском острове ограничено движение автомобилей и запрещены остановки. В дни футбольных матчей 17, 22, 24 июня и 2 июля вблизи стадиона «Санкт-Петербург» организовано 6 бесплатных автостоянок для болельщиков, которые по каким-то причинам не могут воспользоваться общественным транспортом.

Автостоянки в северо-приморской части Санкт-Петербурга начинают свою работу ориентировочно за 4−5 часов до начала мероприятия. Они расположены у ТРЦ «Питерлэнд» (110 машиномест), ТРК «Атлантик Сити» (211 машиномест), ТРК «Меркурий» (400 машиномест), а также гипермаркетов «О'КЕЙ» (132 машиноместа) и «Карусель» (180 машиномест). Одна бесплатная автостоянка у БЦ «Петровский» (60 машиномест) предназначена для только для инвалидов. Припарковаться на любой из этих стоянок можно исключительно при предъявлении билета на матч в день его проведения.

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