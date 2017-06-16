Лондон, 16 июня, 2017, 23:06 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, окруженная сотрудниками полиции, была вынуждена быстро покинуть Северный Кенсингтон под крики протестующих «Позор!» после встречи с жителями, проживающими вблизи сгоревшего многоэтажного здания, 16 июня сообщает Reuters.

Policy Exchange Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй

Мэй пообещала, что будет проведено тщательное расследование причин возгорания Grenfell Tower, для помощи пострадавшим будет выделено $6 млн 400 тыс.

Премьер-министр покинула место встречи с жителями под крики протестующих «Ты нам не нужна!» и «Позор!».

Напомним, в ночь на 15 июня в Северном Кенсингтоне произошел крупный пожар в 24-этажном жилом доме Grenfell Tower. По последним данным, 70 человек стали жертвами пожара.

15 июня Мэй встретилась с представителями экстренных служб на территории пожарного участка, однако не встретилась с жителями близлежащих домов, представителями соседней церкви и добровольцами, помогавшими во время тушения пожара.

16 июня протестующие прорвали ряды полицейских и ворвались в здание совета лондонского административного округа Кенсингтон и Челси, они потребовали немедленно решить вопрос с расселением пострадавших при пожаре в Северном Кенсингтоне.