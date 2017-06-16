Москва, 16 июня, 2017, 22:54 — ИА Регнум. Правительство Израиля предложило России заключить соглашение о двустороннем признании сроков военной службы, сообщает RT со ссылкой на посла Израиля в России Гарри Корена.

Mil.ru Российские военнослужащие в Таджикистане

Посол Израиля Гарри Корен сообщил об этом проекте 16 июня на встрече с председателем комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктором Озеровым.

По словам Гарри Корена, правительство Израиля надеется заключить это соглашение до конца текущего года.

Речь идёт о документе, который позволит предотвратить двойную службу в армии и повторный призыв на срочную службу для обладателей двойного гражданства России и Израиля.

Соглашение предусматривает взаимное признание сроков военной службы. Отслужившие в Российских вооруженных силах также будут освобождены от призыва в Армию обороны Израиля.

Израильские власти ведут переговоры с Россией по этому вопросу с осени 2015 года.