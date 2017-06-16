Москва, 16 июня, 2017, 22:51 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил очередные предварительные итоги голосования по программе реновации жилого фонда столицы. Об этом он рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Черкасский Андрей ИА Красная Весна Пятиэтажка. Северное Чертаново. Москва

По словам Собянина, жильцы по меньшей мере 500 многоквартирных домов, которые ранее не были включены в программу реновации, провели общедомовые собрания и приняли решение войти в программу. Соответствующие документы они уже передали в мэрию города, бумаги изучаются.

«Активно проходят еще собрания, собираются люди, обсуждают», — сказал Собянин.

Речь идет о тех домах, которые не попали в список из 4,5 тысячи многоквартирных домов, подготовленный властями, где жители голосовали «за» или «против» включения их дома в программу реновации.

Собянин отметил, что домов, которые раньше не были включены в программу, но сами решили это сделать, примерно столько же, сколько проголосовали за выход из программы.

Таким образом, общий список домов, которые расселят и снесут, останется на первоначальном уровне в 4,5 тысячи зданий — вышедшие из списка дома компенсируются теми, где жители провели собрания, пояснил мэр.

По предварительным данным, из программы реновации жилого фонда столицы вышли 466 многоквартирных домов из 4,5 тысячи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, программа реновации жилого фонда Москвы предполагает расселение и снос ветхих пятиэтажек, которые не подлежат капитальному ремонту. ИА REGNUM направило официальный запрос в мэрию в Москвы с просьбой сообщить: кто и когда, по какой процедуре признал названные пятиэтажки ветхими или аварийными, но так и не получило ответа. Из СМИ известно, что такого признания зданий аварийными согласно законной процедуре не было и нет