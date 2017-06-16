Майами, США, 16 июня, 2017, 22:00 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп хочет отменить все договоренности с Кубой, ранее заключенные его предшественником Бараком Обамой, сообщает RT.

Иван Шилов ИА REGNUM Сдалась ли Куба на милость США или нет

Об этом Дональд Трамп заявил в ходе своего визита в Майами. Трамп подверг резкой критике курс администрации Обамы на нормализацию отношений с Кубой.

«Я отменяю полностью односторонний договор с Кубой, подписанный предыдущей администрацией», — заявил Дональд Трамп.

Президент США назвал курс своего предшественника «ужасной сделкой, сеющей насилие и нестабильность в регионе, за которую США ничего не получили взамен».

Одновременно Дональд Трамп сообщил, что его администрация готова начать переговоры по вопросам нового договора с Кубой.

Напомним, ранее президент США Трамп обещал «сделать Кубу свободной».

Как сообщало ИА REGNUM, с 16 января 2015 года администрация президента США Барака Обамы приняла ряд шагов для нормализации отношений с Кубой и начала продвигать различные политические соглашения с Гаваной.