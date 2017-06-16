Севастополь, 16 июня, 2017, 21:29 — ИА Регнум. Пляж «Солнечный» в Стрелецкой бухте Севастополя, входящий в зону реконструкции прилегающего парка, открыт для отдыхающих. Для прохода к морю купальщикам соорудили специальный коридор, передает корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Иванова ИА REGNUM Жители Севастополя добились открытия пляжа

Светлана Иванова ИА REGNUM

«С утра 15 июня пляж открыт для посещения. С 8 утра до 20 вечера никто не имеет права закрывать ворота и не пускать гостей и жителей города на «Солнечный» пляж», — сообщил директор департамента городского хозяйства Андрей Чибисов.

Отдыхающие проходят по огороженному коридору, время от времени дорогу им переезжает строительная техника, но пока это не вызывает неудобств. Сегодня на пляже установлены раздевалки, насыпана щебенка и частично расчищено дно от водорослей.

Светлана Иванова ИА REGNUM

Как рассказала ИА REGNUM молодая мама Полина, она очень довольна открытием доступа к морю, но для отдыха с ребенком не хватает навесов от солнца, детской площадки и скамеек.

Представитель компании-подрядчика, исполнительный директор АО «Ривьера» (г. Москва) Александр Бровкин рассказал корреспонденту ИА REGNUM, что, по договоренности с правительством, огороженный забором проход исключен из зоны строительства. К обслуживанию пляжа приступил коммерческий оператор.

Светлана Иванова ИА REGNUM

Напомним, пляж «Солнечный» был выведен из эксплуатации на летний сезон, потому что он входит в зону реконструкции парка им. Анны Ахматовой, со сроком окончания работ до конца текущего года. Подрядчик на первом этапе должен был до 1 июня закончить обустройство береговой линии и приступить к работам на парковой территории.

Светлана Иванова ИА REGNUM Между тем, работы по реконструкции парка им. Анны Ахматовой продолжаются

Однако жители близлежащего района «атаковали» правительство обвинениями в неразумном планировании работ накануне летнего сезона и жалобами на лишение их последнего места отдыха у моря. Ближайший пляж «Песочный» малопригоден, половина его передана санаторию, а на морские купания в заповеднике «Херсонес Таврический» введен запрет.

Читайте по теме: Жителей Севастополя лишили очередного пляжа

«На «Солнечном» пляже отдыхает целый район. У нас здесь живут пожилые люди, много семей с маленькими детьми — мы не можем ездить на дальние пляжи», — рассказывает участник общественной группы Татьяна Попова.

Добавим, что пляжный сезон в Севастополе официально открыт с 1 июня. По данным директора департамента общественной безопасности Владимира Татарчука, к 15 июня дополнительно 19 городских пляжей должны получить разрешения на эксплуатацию и соответствие санитарным нормам.

Читайте по теме: Купальный сезон в Севастополе стартовал: 40% пляжей не готовы

Всего в городе насчитывается 49 мест массового отдыха на водных объектах.