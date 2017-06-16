Нью-Дели, 16 июня, 2017, 21:24 — ИА Регнум. В индийском штате Джамму и Кашмир в результате столкновений между протестующими и полицией погибли два гражданских лица и шесть сотрудников полиции, 16 июня сообщает Associated Press.

Phizzy Карта спорных территорий. Штаты Джамму и Кашмир

Полицейский автомобиль был обстрелян протестующими в районе города Акабал, все шесть сотрудников полиции погибли, заявил представитель полиции С.П. Пани.

Напомним, 15 июня в городе Сринагар, летней столице штата Джамму и Кашмир, были убиты двое полицейских.

На следующий день, 16 июня, во время похорон одного из полицейских сотни людей скандировали лозунги за отделение Кашмира от Индии.

Штат Джамму и Кашмир, расположенный на севере Индии, является спорной территорией. КНР и Исламская Республика Пакистан оспаривают права Индии на данную территорию.

Противостояние правительственных сил Индии и исламистов Джамму и Кашмир продолжается практически 60 лет.