11 граждан Азербайджана пострадали в ДТП в Калмыкии
Элиста, 16 июня, 2017, 20:52 — ИА Регнум. В Калмыкии перевернулся пассажирский микроавтобус. По информации регионального ГУ МЧС, дорожно-транспортное происшествие произошло днём 16 июня на автодороге республиканского значения Комсомольский — Артезиан в 10 км от посёлка Артезиан Черноземельского района, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Данные о количестве находившихся в микроавтобусе людях разнятся. ГУ МЧС сообщает о 13 пассажирах, МВД степной республики — о 16-ти, включая девять детей.
По какой причине пассажирский «Мерседес» перевернулся, выясняет дорожная полиция. Среди предварительных версий стражи порядка не исключили сон за рулём и неисправность транспортного средства.
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В результате ДТП в районную больницу с травмами разной степени тяжести попали 11 человек, среди них четверо детей.
В МЧС уточнили, что микроавтобус с номерами Азербайджана следовал по маршруту Нижний Новгород — Баку. Машина оттранспортирована в РОВД посёлка Комсомольский Черноземельского района.
На месте происшествия находится оперативная группа Черноземельского пожарно-спасательного гарнизона, спасатели и оперативники.
Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 16 июня, крупная авария пассажирского автотранспорта произошла в Ростовской области. Около 11:30 на трассе Самбек — Успенская столкнулись два рейсовых автобуса и автомобиль. В результате автокатастрофы один из автобусов с пассажирами перевернулся. По последним данным, в результате аварии 24 человека госпитализированы, два человека погибли на месте.