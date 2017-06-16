Элиста, 16 июня, 2017, 20:52 — ИА Регнум. В Калмыкии перевернулся пассажирский микроавтобус. По информации регионального ГУ МЧС, дорожно-транспортное происшествие произошло днём 16 июня на автодороге республиканского значения Комсомольский — Артезиан в 10 км от посёлка Артезиан Черноземельского района, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

08.mchs.gov.ru В Калмыкии перевернулся микроавтобус

Данные о количестве находившихся в микроавтобусе людях разнятся. ГУ МЧС сообщает о 13 пассажирах, МВД степной республики — о 16-ти, включая девять детей.

По какой причине пассажирский «Мерседес» перевернулся, выясняет дорожная полиция. Среди предварительных версий стражи порядка не исключили сон за рулём и неисправность транспортного средства.

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В результате ДТП в районную больницу с травмами разной степени тяжести попали 11 человек, среди них четверо детей.

08.мвд.рф Авария в Калмыкии

В МЧС уточнили, что микроавтобус с номерами Азербайджана следовал по маршруту Нижний Новгород — Баку. Машина оттранспортирована в РОВД посёлка Комсомольский Черноземельского района.

На месте происшествия находится оперативная группа Черноземельского пожарно-спасательного гарнизона, спасатели и оперативники.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 16 июня, крупная авария пассажирского автотранспорта произошла в Ростовской области. Около 11:30 на трассе Самбек — Успенская столкнулись два рейсовых автобуса и автомобиль. В результате автокатастрофы один из автобусов с пассажирами перевернулся. По последним данным, в результате аварии 24 человека госпитализированы, два человека погибли на месте.