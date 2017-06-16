Луганск, 16 июня, 2017, 20:53 — ИА Регнум. «Мне кажется, ЕС недооценивает те события, которые сейчас происходят на линии разграничения. Потому что те процессы, которые мы сейчас наблюдаем на Украине, те заявления, которые делает Турчинов о гибридной войне, об отмене «АТО», введении других каких-то возможностей. Это говорит только о том, что к власти начинают приходить более маргинальные группы, «ястребы войны», которые желают продолжения», — считает Плотницкий.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Война

При этом глава ЛНР выразил уверенность в том, что украинские войска не пойдут на ЛНР, поскольку дважды получали мощный отпор. Плотницкий призвал ЕС готовиться к приходу военных «мародеров» с Украины.

«Но Запад забывает о том, что они дважды были биты на нашем театре военных действий. И когда мародерам, а по-другому я их не назову, уже нечего будет воровать на этих территориях, они обязательно пойдут на другую, и вряд ли они пойдут на восток — там, где их бьют. Они придут к вам, на Запад, и это будет потом ваша проблема», — сказал Плотницкий.

В свою очередь, 16 июня в интервью «Апострофу» командующий Национальной гвардией Украины генерал-лейтенант Юрий Аллеров заявил, что украинским войскам не придется воевать в ДНР и ЛНР, если Россия передаст украинским пограничникам контроль над всем участком российско-украинской границы.

По его словам, украинским силовикам достаточно будет провести «зачистку» в ДНР и ЛНР.

«Но как только мы перекроем им кислород (войскам ДНР и ЛНР), как только возьмем под контроль границу — нам не надо будет даже туда заходить и воевать там. Все само собой станет на свои места… Надо только дать людям там возможность вдохнуть воздух свободы, который есть у нас здесь. И все станет на свои места», — заявил Аллеров.

Он также сообщил, что Украина не может бросить жителей Донбасса, которые являются такими же украинцами, как и другие граждане страны.

«Я знаю там многих людей. Почти без перерыва был там 1,5 года, а так, считайте, все время на Востоке… И там достаточно много украинских сел, люди в которых говорят на украинском языке… Это наши сограждане. Бросить их — это как-то не по-человечески, не по-христиански… Государство оказалось не готовым к тому, чтобы их принять. Немало людей… были готовы ехать на Украину, бросив там (в ДНР и ЛНР) все, но их здесь никто не ждет, им некуда ехать. Даже если человек там владеет только комнаткой или небольшим домиком — здесь мы не можем ему предложить и того. Поэтому люди остаются и живут там. Чтобы почувствовать, что такое Донбасс, нужно просто там немножко побыть. Безусловно, жители Донбасса немного отличаются по ментальности, по отношению к Украине от уроженцев Западной Украины. Но восточные украинцы — такие же украинцы, как и все остальные», — добавил Аллеров.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня секретарь СНБОУ Турчинов заявил, что Украине необходимо завершить «антитеррористическую операцию» в Донбассе и перейти к новому формату противостояния в рамках гибридной войны с Российской Федерацией. По его словам, масштаб войны в Донбассе вышел за рамки обычной «АТО». «Военные действия продолжаются на востоке нашей страны уже три года и переросли как по продолжительности, так и по масштабам формат АТО. В то же время нужно отметить, что антитеррористическая операция выполнила очень много важных задач. Именно в рамках АТО мы остановили агрессора, смогли провести президентские, парламентские и местные выборы, а также освободили значительную часть оккупированной территории Украины. В то же время, пришло время перейти к новому формату защиты страны», — призвал Турчинов.