Кировск, Ленинградская область, 16 июня, 2017, 20:56 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин в ходе визита на завод «Пелла» в Ленинградской области оценил ход строительства малых ракетных катеров и специального судна «Гараж» для Министерства обороны РФ. Об этом сегодня, 16 июня, ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства. На предприятии вице-премьера сопровождал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Lenobl.ru Судостроительный завод «Пелла»

Помимо техники военного назначения, на заводе «Пелла» Дмитрию Рогозину продемонстрировали новый гидротехнический канал и клиновидную платформу для спуска судов, достроечную набережную с цехами для выполнения финишных работ.

«Ленинградская область гордится тем, что в регионе производятся суда как гражданского, так и военного назначения. Мы продолжаем традиции судостроения, заложенные Петром I при создании Балтийского флота на верфях Лодейного Поля», — подчеркнул губернатор Александр Дрозденко.

Днём ранее «Пелла» подписала контракт с ООО «Антей» на строительство судна для ловли краба. Как сообщили в пресс-службе судостроительного завода, судно оснащено конусными ловушками с последующей сортировкой, перегрузкой в решётчатые корзины и транспортировкой живого краба в танках с охлажденной морской водой. Также было подписано соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией добытчиков краба Дальнего Востока, предусматривающего, в частности, сотрудничество в реализация задачи по обновлению рыбопромыслового флота.

Ленинградский судостроительный завод «Пелла» основан в 1950 году. В 1992 году предприятие было приватизировано. Структура компании построена по принципу холдинга и включает в себя головную фирму, а также ряд дочерних предприятий.

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«Пелла» занимает лидирующее положение на российском рынке буксиростроения, выпускает суда нового поколения, которые успешно эксплуатируют во всех крупных российских портах. Высокое качество производства и современное техническое оснащение судов этого завода позволяют выполнять заказы иностранных компаний из Норвегии, Италии и многих других стран.

В 2011 году предприятием, по согласованию с региональными органами власти, был выкуплен участок земли площадью около 20 Га на берегу Невы в городе Отрадное Кировского района Ленинградской области. На новой производственной площадке возможно серийное строительство и спуск морских судов длиной до 100 метров и шириной до 22 метров.

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте Александр Дрозденко сообщил, что до октября 2017 года в Ленинградской области будет создан судостроительный кластер, ядром которого выступит Выборгский судостроительный завод в городе Выборг. Также в него войдут завод «Пелла» (Кировский район, город Отрадное), Невский судостроительно-ремонтный завод (Кировский район, город Шлиссельбург), завод «Буревестник» (город Гатчина), завод «КРИЗО» (город Гатчина) и завод «Ладога» (город Кировск).