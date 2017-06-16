Лондон, 16 июня, 2017, 20:43 — ИА Регнум. Саудовская Аравия вскоре представит список «злоупотреблений» Катара, заявил глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр в ходе пресс-конференции в Лондоне, 16 июня сообщает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Претензия

«Я бы не стал называть этот список списком требований. Я бы сказал, что это список злоупотреблений Катара, которые необходимо рассмотреть и устранить», — заявил министр иностранных дел Королевства.

«Мы продолжает работу с нашими партнерами из Бахрейна, ОАЭ и Египта, чтобы составить полный список и представить его Катару. Я думаю, что это будет сделано в ближайшее время», — добавил Аль-Джубейр.

Напомним, в начале июня Саудовская Аравия, Египет, Ливия, Бахрейн, ОАЭ, Йемен, Мальдивы, Маврикий, Мавритания и Коморские острова заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром.

Доху обвинили в предполагаемой поддержке международных террористических организаций и дестабилизации ситуации в регионе.