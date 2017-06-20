* государства" — запрещённая в России организация

Нью-Йорк, США, 16 июня, 2017, 20:42 — ИА Регнум. Организация Объединённых Наций пока не располагает достоверными сведениями о ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Ибрагима Абу-Бакра аль-Багдади. Об этом сегодня, 16 июня, сообщил журналистам официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Терроризм

«У нас нет независимого подтверждения. Мы не вовлечены в военные операции. Я не располагаю другой информацией, кроме той, что мы прочитали в СМИ», — заявил Дюжаррик.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Министерство обороны Российской Федерации сообщило о нанесении массированного авиаудара по комплексу зданий в южном предместье сирийской Ракки, в результате которого были уничтожены сотни рядовых боевиков, члены военного совета ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и, возможно» главарь этой организации аль-Багдади.

Массированный авиаудар был нанесён 28 мая.