Дамаск, 16 июня, 2017, 20:10 — ИА Регнум. Международная коалиция во главе с США, воюющая против «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не может подтвердить заявление России о гибели лидера террористической организации Абу Бакр аль-Багдади, пишет испанская La Razón.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Авиаудар

«Возможно, прояснить ситуацию коалиции удастся, если ее войсками будет взята Ракка, сирийская «столица» ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В городе, по данным разведки, сейчас находится около 160 000 жителей и от трех до четырех тысяч боевиков. Коалиция методично бомбит позиции джихадистов и зачищает их. Будут в итоге добыты данные, подтверждающие гибель Аль-Багдади или нет, по мнению представителя коалиционного командования полковника Райана Диллона, сказать трудно. Однако есть твердая уверенность, что, будучи однажды освобождена, Ракка не станет вновь территорией, находящейся под властью экстремистов», — резюмирует газета.

Издание, ссылаясь на информацию, которой располагает агентство Europa Press, отмечает, что «согласно сегодняшнему заявлению Минобороны РФ, Багдади был убит в результате бомбардировки российскими самолетами окрестности Раки 28 мая. Экстремистский лидер находился в момент авиаудара на встрече с полевыми командирами».

«По оценкам руководителей департаментов ведомства, возглавляемого Сергеем Шойгу, бомбовый удар, осуществленный самолетами Cу-34 и Су-35 между 0:35 и 0:45 28 мая, унес жизни около 30 высокопоставленных фигур ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и 300 рядовых боевиков, выступавших в качестве телохранителей полевых командиров», — сообщает издание.

Согласно утверждению газеты, США и их сподвижники по нескольким каналам пытаются найти подтверждения заявлению российского минобороны, но пока безрезультатно.

Другое испанское издание, АВС, подчеркивает, что «объявлявшийся много раз мертвым Аль-Багдади регулярно «воскресал».