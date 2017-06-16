Берлин, 16 июня, 2017, 20:00 — ИА Регнум. В Берлине открыли первую «либеральную» мечеть, в которой могут молиться как мужчины, так и женщины, сунниты и шииты, лица традиционной и нетрадиционной сексуальной ориентации, 16 июня сообщает Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Полумесяц

«Необходимость этого проекта давно назрела. Сейчас так много исламистского террора и столько зла, которое совершают во имя моей религии», — заявила писательница, защитница прав женщин Сейран Атес.

Мечеть Рушд-Гете получила свое название в честь западноарабского философа и немецкого поэта. Атес заявила, что данная мечеть является первой в своем роде в Германии.

Напомним, в Германии проживает более 4 миллионов мусульман, большинство из которых прибыли из Турции, а также из стран Ближнего Востока и Северной Африки.

Мусульманские рабочие начали приезжать в Германию в 1960-х годах, чтобы помочь восстановить экономику страны после Второй мировой войны.