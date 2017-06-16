Венеция, Италия, 16 июня, 2017, 19:50 — ИА Регнум. «Грузия приближается к очень хорошей Конституции, которая будет соответствовать европейским стандартам», — заявил президент Венецианской комиссии Совета Европы Джанни Букиккио. Его комментарий по итогам обсуждения проекта изменений в Конституцию Грузии на 111-м заседании комиссии 16 июня распространила пресс-служба парламента Грузии.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Грузии

Президент Венецианской комиссии расценивает проводимую Грузией конституционную реформу очень хорошим, прогрессивным шагом и подчеркивает, что большинство содержащихся в конституционном законопроекте изменений Венецианская комиссия одобрила и поддержала. В то же время Букиккио отмечает, что есть отдельные вопросы, вызывающие разногласия, но надеется, что и по этим вопросам парламент Грузии найдет наилучшие решения.

«Венецианская комиссия поддержала большинство конституционных изменений. Есть отдельные вопросы, по которым могут быть различные взгляды, но, думаю, что мы находимся на пути к наилучшим решениям. Я уверен, что парламент Грузии найдет наилучшие для Грузии решения», — передает слова Букиккио пресс-служба парламента Грузии.

Одновременно президент Венецианской комиссии подчеркивает необходимость достижения как можно более широкого консенсуса по проекту Конституции.

«Мы всегда говорили, что хорошая Конституция будет оценена страной и нужна ей. Вам нужен как можно более широкий консенсус, и думаю, что парламент Грузии делает все для его достижения. Конечно, политика не всегда является идеальным миром, всегда существует напряжение, но думаю, что все развивается в правильном направлении», — заключил президент комиссии.

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