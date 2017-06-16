Мадрид, 16 июня, 2017, 19:47 — ИА Регнум. Прокуратура Испании, стараясь не нагнетать обстановку вокруг попыток автономного сообщества Каталония обрести независимость, лавирует, порой противореча самой себе, сообщает информационное агентство EFE.

Mutxamel Каталония

Генеральный прокурор Хосе Мануэль Маса, выступая на информационном завтраке, включенном в программу проходящего в Испании Нового экономического форума, заявил, что «будоражить общественность превентивными действиями в отношении сепаратистов пока необходимости нет, но если обещанный каталонским руководителем Карлесом Пучдемонтом набор 4500 волонтеров в качестве агитаторов за плебисцит случится, прокуратура отреагирует на это в полном соответствии с законом».

Маса добавил, что «пока же референдум выглядит не более, чем гипотезой, и даже заявления о выделении средств на приобретение избирательных урн — еще не основания для возбуждения дела «по электоральной теме», хотя в случае реализации этих намерений придется заняться расследованием вопроса нецелевого расходования бюджетных средств, ибо в смете расходов правительства автономии на 2017 год такая статья трат заложена не была».

Таким образом, по мнению экспертов, два иска, поданные прокуратурой в Конституционный Суд 15 июня, следует считать не более, чем «показательными выступлениями» и «демонстрацией мускулов».

Политологи уверены, что центральное правительство Испании не настроено на производство каких-то резких действий по пресечению попыток Каталонии двигаться в сторону независимости. Эксперты считают, что Мадрид будет пытаться спустить дело на тормозах или, во всяком случае, «не будет бить первым», чтобы «не дать повода индепендентистам говорить о нарушении прав и свобод каталонского народа».

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