Лондон, 18 июня, 2017, 00:16 — ИА Регнум. Интересно, что в некотором роде Brexit близок антииммиграционному вектору Дональда Трампа: и то, и другое нацелено на снижение притока цветного населения из провинций в белые метрополии. Причем произошедшие незадолго до выборов в Британии теракты сыграли на руку консерваторам и помогли им сохранить парламентское большинство (хоть и без набора конституционного большинства), но это только акцентировало раскол между бедной белой провинцией и богатыми цветными городами.

Великобритания вблизи

Однако же, несмотря на такое поражение, Мэй смогла отложить вопрос о своей отставке (хотя и не устранить его полностью, потому что, соверши Мэй серьезную ошибку, — и отставка последует). Теперь Мэй придется играть на всё: у нее на повестке — внутренняя борьба с лейбористами и внешняя с лидерами Евросоюза.

О других предварительных итогах британских выборов и о том, как повлияли на них теракты, читайте здесь: Нет, Мэй не Тэтчер: выборы выиграны, Британия проиграна

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