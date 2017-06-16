Валлетта, Мальта, 16 июня, 2017, 19:30 — ИА Регнум. Официальные представители США и ЕС намерены активизировать усилия, чтобы преодолеть спор, вызванный неравноправием среди граждан ЕС и США на получение «безвиза», 16 июня сообщает Associated Press.

Цитата из к/ф «Окно в Париж». реж. Юрий Мамин. 1993. Россия, Франция Окно в Париж

В ходе встречи, прошедшей на Мальте, сотрудники служб безопасности ЕС и США заявили, что «намерены активизировать усилия по улучшению сотрудничества в области безопасности с целью более быстрого продвижения к выполнению требований» предусмотренных соглашением о безвизовом режиме.

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Напомним, соглашение, подписанное между США и ЕС, предусматривает безвизовый въезд для граждан США в ЕС, одновременно с этим граждане 28 европейских государств также имеют право на безвизовый въезд в США.

В Вашингтоне ранее заявили, что безвизовый режим для граждан Болгарии, Хорватии, Кипра, Польши и Румынии будет отменен до тех пор, пока не будут выполнены требования законодательства США.