Чебоксары, 16 июня, 2017, 19:24 — ИА Регнум. Читайте также: Приём у трибуны: чебоксарцы пожаловались на среду, «Мафию», Екатерину II

Cap.ru Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков

В ходе прямой линии Алексей Ладыков ответил почти на 40 вопросов, попутно давая поручения и называя конкретные сроки проведения проверок, комиссионных выездов, консультаций и принятия решений. Даже по тем вопросам, которые формально к полномочиям чиновников не относятся, помощь оказывалась неформальная. Исходили, в первую очередь, из того, что власть ответственна за всё, что происходит на её территории. Что и показал первый звонок: Елена Кудрявцева сообщила, что её вынудили уволиться с предприятия, где она проработала 30 лет, а на руках у неё — несовершеннолетний ребёнок-инвалид. Глава администрации пообещал, что ей будет оказана юридическая консультация и пригласил в мэрию.

Несколько жительниц попросили помочь с местами в детском саду, при этом речь шла о детях, которым ещё не исполнилось трёх лет. Просительницы поясняли: семьи их малоимущие, им надо работать, а детей оставить не с кем. «Вопрос непростой. Посмотрим, как можно помочь», — пообещал Алексей Ладыков.

Напомним, в Чувашии в настоящее время практически снят вопрос по местам для детей старше трёх лет, следующий этап — создание мест в дошкольных учреждениях для детей с 1,5 лет. В Чебоксарах за последние годы построено и реконструировано 16 детсадов, в настоящее время строятся ещё четыре. Один из них появится через неделю в новом микрорайоне «Садовый», от жителей которого на прямую линию поступило рекордное число обращений и жалоб. Помимо дефицита мест в детском саду, жители отмечали отсутствие магазинов в «нижней части» района, неудобный график работы пассажирского транспорта, проблемы с уличным освещением, несвоевременную сдачу домов (застройщик «Суор»).

"Приезжаешь после работы — темень. Фонари включают поздно, когда уже все спят. При этом днём уличное освещение работает», — сказал горожанин.

В мэрии пояснили, что сети уличного освещения на данный момент находится на балансе застройщика, который хочет получить за них бюджетные деньги. Администрация «настоятельно попросит» перестроить график работы фонарей для удобства граждан.

«Если не слушает, то надо силовыми методами — провести ревизию, вызвать надзорные органы», — высказал мнение Алексей Ладыков, пообещав, что «в ближайшее время встретимся с застройщиком».

Спросили о школе в «Садовом». Глава администрации сообщил, что проектная документация разработана, здесь планируется строительство школы на 1600 мест.

— О возможности строительства школы в этом году будем просить правительство, — сказал Алексей Ладыков.

— Ой, какой вы замечательный! Вы настроение на целый день задали, — восторженно отреагировала горожанка, также подняв ряд вопросов по «Садовому». В эмоциональном порыве она поблагодарила за то, что «вы есть, и надеюсь, будете всегда». В этом время в зале прошелестело: «прямо как про Ленина».

— Это не я замечательный, это глава Чувашии замечательный, —отреагировал как политик сити-менеджер.

Несколько обращений касалось дорог. Жители просили «хотя бы кирпичами закидать» участок дороги по Лапсарскому проезду. Ладыков пообещал, что временно будет насыпана асфальтная крошка. И напомнил, что проект реконструкции дороги готов, цена вопроса — более 500 млн рублей. Ремонт, возможно, начнут в 2019 году. Претензии были и по дорогам в новоюжном районе. По данным мэрии, в этом году в Чебоксарах будет отремонтировано 27 участков дорог, в июле планируется утвердить список участков для ремонта на 2018 год.

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Жители также отмечали недостатки в благоустройстве дворов. В частности, в доме по улице Коллективная, который был сдан в эксплуатацию в 2015 году, раскрошилось асфальтовое покрытие — в результате горожане получают травмы. Двор одного из домов по Молодежному переулку стал транзитом для фур, которые не только разбивают новый асфальт, но и создают угрозу для пешеходов.

Был поднят вопрос по ценам на мусор. Один из звонивших уверял, что управляющая компания плату за сбор и вывоз ТБО вывела в отдельную строку и ежемесячно собирает «по 100−200 рублей». И это помимо платы за содержание жилья. Напомним, плата за сбор и вывоз мусора станет коммунальной услугой и будет выведена в квитанции отдельной строкой. Ориентировочно это планируется сделать в 2019 году.

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— Беспредел! — кипел мужчина.

— Дам поручение, вас пригласят в мэрию. С расчётами приходите, — сказал глава администрации Чебоксар.

Жительница дома по улице Гражданской, 37, который признан аварийным, сообщила, что застройщик («Регионжилстрой») требует с них денег за «лишние квадратные метры». Глава администрации сообщил, что с данным застройщиком договор расторгается, «квартиры будут предоставлены за счёт средств бюджета города». Претензии были и к компании «Алза», которая строит дом по пр. Тракторостроителей: «Дом построен, но нет воды и газа». Ладыков дал своим подчинённым две недели на проверку жалобы. Жильцы 10-этажного дома по проспекту 9-й Пятилетки живут без лифта — в мэри подчеркнули, что готовы помочь на условиях софинансирования.

«Каких-либо критических ситуаций среди вопросов я не услышал. Это радует. Значит, мы планомерно и системно работаем. На все вопросы руководители ведомств дадут письменные ответы. Ко многим обратившимся в ближайшие дни наши сотрудники приедут лично, чтобы более глубоко погрузиться в проблематику вопросов и найти совместные решения», — подвёл итог прямой линии Алексей Ладыков.

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