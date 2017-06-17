Кострома, 17 июня, 2017, 15:15 — ИА Регнум. В докладе «О состоянии санитарно-эпидемеологического благополучия населения в Российской Федерации в 2016 году», опубликованным Роспотребнадзором, Кострома упоминается 23 раза. Причем есть как преимущества, так и антирекорды. Заслуживающие внимания моменты читал редактор ИА REGNUM Григорий Михайлов.

Пожарная каланча. Кострома

Начнем с хорошего: экология. Здесь у региона все хорошо, воздух и почва чисты, во всяком случае, атмосфера загрязнена ниже, чем в среднем по стране, и земля не содержит вредных веществ выше нормы. Еще в Костроме все хорошо с питанием в школьных столовых, а вот в детсадах — наоборот, плохо, по этому показателю область является проблемной.

Плохих новостей вообще больше. Если по стране средний показатель не обеспеченности населения хорошей водой — 9,3%, то в Костроме он целых 32,3%. Хуже с водой обстоят дела только в Вологодской области и Карачаево-Черкесии. Еще один антирекорд — 11 место по числу отравлений некачественной алкогольной продукцией (в тройке антилидеров по этому показателю — Магаданская, Новгородская и Пензенская области).

Внушает опасения и состояние летних лагерей: Костромская область попала в число регионов, вызывающих нарекания Роспотребнадзора, наряду с Татарией, Воронежской и Ленинградской областями. В общей сложности в этих регионах отмечено порядка 32.000 нарушений санитарного режима.

О других замечания Роспотребнадзора читайте здесь: Паленая водка и хорошее питание: Кострома глазами Роспотребнадзора

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