Москва, 17 июня, 2017, 14:14 — ИА Регнум. Творчество режиссера Андрея Звягинцева, ворвавшегося на экраны фильмом «Возвращение», а много лет спустя проклятого и воспетого за «Левиафан», можно любить или нет. Но одно несомненно: что-то эдакое он задевает. Хотя картина мира по-звягницевски выходит довольно депрессивной, сплошная нелюбовь. О «Нелюбви» размышляет постоянный автор ИА REGNUM, кинокритик Дмитрий Тёткин.

Цитата из к/ф «Нелюбовь». реж Андрей Звягинцев. 2017. Россия Тяжелый момент

У Звягинцева все скупо и на эмоции стерильно. Даже истерик не много. Одна из первых сцен происходит в туалете, одна из последних — в морге, и в этом что-то есть: а где еще обитать россиянам? Где их место? Они и живут-то соответственно: ненавидят родителей и детей, лицемерят, ничтожные бездуховные создания.

Что и чему больше подражает — жизнь искусству или искусство жизни? Оскард Уайльд в свое время ответил на этот вопрос утверждением, что в гораздо большей степени подражает искусству именно жизнь. Вряд ли съемками фильмах о богачах можно сделать всю страну богатой, но если очень долго снимать кино про то, как все плохо, вроде как зритель и привыкнет. Что-то похожее произошло во время перестройки и ближайшие после нее годы, когда зрители, по счастью, не став поголовно «интердевочками» и бандитами, смирились с тем, что это теперь — норма жизни, и общество теперь — такое. Так зачем и для кого снимает Звягинцев, кого и в чем он хочет убедить? И правы ли утверждающие, что работает он исключительно на западного зрителя, чтобы опозорить Россию в глазах «заокеанских партнеров»?

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