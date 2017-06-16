Париж, 16 июня, 2017, 18:41 — ИА Регнум. Подозрительный автомобиль с газовыми баллонами обнаружен во французской коммуне Шас-сюр-Рон, сообщает газета Dauphine.

(сс) Alexandre Dulaunoy Самодельное взрывное устройство

По информации издания, автомобиль Peugeot 406 наполнен газовыми баллонами, которые соединены между собой проводами. По некоторым данным, из машины уже извлечено порядка десяти баллонов.

Автомобиль марки Peugeot 406 был обнаружен в 13.30 по местному времени, стоящим без водителя и пассажиров в промышленной зоне.

На место обнаружения предполагаемой мобильной бомбы прибыли саперы и сотрудники экстренных служб.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня в самом центре Парижа мужчина с молотком в руках напал на полицейского. В ответ страж порядка произвёл несколько выстрелов. Нападавший получил несколько ранений и был обезврежен.

Позднее злоумышленник заявил, что является приверженцем террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).