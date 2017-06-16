Лондон, 16 июня, 2017, 18:27 — ИА Регнум. В июле запланирована двухнедельная забастовка бортпроводников авиакомпании British Airways, 16 июня сообщает Deutsche Presse Agentur.

Roger Schultz British Airways, Boeing 747

В заявлении профсоюза Unite указано, что бортпроводники ближне‑ и дальнемагистральных рейсов British Airways проведут забастовку с 1 по 16 июля.

Бортпроводники British Airways утверждают, что они получают самую низкую зарплату по сравнению с другими сотрудниками авиакомпании.

«Отказ руководства British Airways от рассмотрения нашего компромиссного предложения глубоко разочаровывает», — говорится в заявлении Unite.

Напомним, в переговорах о повышении заработной платы участвуют около 4 тыс. 500 сотрудников British Airways, поступивших на работу в 2010 году.

В текущем году суммарная длительность забастовок персонала British Airways составила 26 дней.