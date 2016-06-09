Пекин, 16 июня, 2017, 18:23 — ИА Регнум. В 2017 году внутри трансграничной зоны свободной торговли — в Международном центре приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос» — начнется строительство Хоргосского китайско-казахстанского этномедицинского санаторно-реабилитационного центра. Об этом сегодня, 16 июня, сообщает информационное агентство «Синьхуа», со ссылкой на правительство города Хоргос.

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«Международный санаторно-реабилитационный центр на «тысячелетней почтовой станции» Великого Шелкового пути будет обслуживать жителей Китая и близлежащих стран», — говорится в сообщении.

Глава Комитета по делам здравоохранения и планового деторождения Хоргоса Тань Дахай заявил, что санаторно-реабилитационный центр будет построен в китайской части МЦПС «Хоргос» и будет включать в себя пять специализированных лечебных корпусов: китайской, казахской, уйгурской, монгольской и тибетской медицины. Сообщается также, что в перечень задач центра войдут медицинские исследования, поддержание здорового образа жизни, проверка состояния здоровья, реабилитационно-оздоровительные услуги. Площадь центра составит свыше 60 тысяч кв.м., где будут оборудованы 300 койко-мест.

Напомним, МЦПС «Хоргос» является зоной беспошлинной торговли между КНР и Казахстаном, его площадь 560 га. Центр располагается на приграничных сопредельных территориях Казахстана и Китая, соединенных «Специальным переходом» проходящим через государственную границу. Особенность проекта заключается в том, что в пределах территории центра лица, товары (грузы) и транспортные средства перемещаются свободно, без оформления виз.

Первых туристов МЦПС «Хоргос» начал принимать 18 апреля 2012 года. За пять лет в центре «Хоргос» зарегистрировалось более 4 000 торговых компаний и 40 беспошлинных магазинов по продаже товаров элитных брендов. В 2016 год центр посетило 5,43 миллиона туристов, а в первом квартале 2017 года этот показатель составил 1 миллион человек. Ежедневно потребители из Китая, Казахстана и Киргизии совершают тут покупки в среднем на 720 тысяч долларов США.

На территории центра помимо гостиничных и торгово-развлекательных комплексов запланировано строительство конгресс-холла, города ремесленников, санатория и спортивно-развлекательного центра. Кроме того, планируется, что на территории центра будет работать Международный казахстанско-китайский университет.

О том, на какой стадии находятся запланированные объекты, в мае 2017 года сообщил на Форуме предпринимателей президент центра Кахарман Джазин. По его словам, на сегодняшний день из 63 инвестиционных объектов распределены 25, на общую стоимость 308 миллиардов тенге (55,5 миллиардов рублей). Завершено строительство пяти инвестиционных объектов. В 2017 году планируется завершить 12 инвестиционных объектов, которые включают в себя три объекта центральной площади, четыре блока торговых галерей, конгресс-холл, трехзвездочную гостиницу, торговый дом, универсальный рынок и город ремесленников. В 2017 году на конкурс выставляется 21 инвестиционный объект.

Напомним также, в октябре 2016 года президент МЦПС «Хоргос» Василий Ни был задержан с поличным при получении взятки в размере миллиона долларов.

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