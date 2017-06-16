Луганск, 16 июня, 2017, 18:25 — ИА Регнум.

Киевские силовики обстреляли из минометов блокпост Народной милиции ЛНР в районе Счастья, уничтожив легковой автомобиль одного из военнослужащих. Об этом на месте событий сегодня, 16 июня, сообщил официальный представитель оборонного ведомства подполковник Андрей Марочко.

Mil.gov.ua Обстрел

«Уже трое суток здесь (в районе Счастья) неспокойно, позиции наши обстреливаются регулярно из запрещенного вооружения — это 82-мм и 120-мм минометы». В результате очередного обстрела со стороны ВСУ был уничтожен автомобиль одного из военнослужащих Народной милиции ЛНР. Пострадавших среди личного состава военнослужащих нет», — рассказал Марочко.

«Надеемся, что все эти обстрелы фиксируются Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и другими международными наблюдателями, и ими будет дана достойная оценка действиям ВСУ», — добавил он.

Представитель Народной милиции отметил, что на данном направлении долгое время держалось относительное затишье.

«Здесь гражданские люди привыкли к тишине, здесь есть дачные поселки, также здесь полностью налажена инфраструктура, ездят гражданские машины, в том числе машины скорой помощи», — рассказал Марочко.

Напомним, что участники Контактной с осени 2014 года более десяти раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.