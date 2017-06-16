Вашингтон, 16 июня, 2017, 18:19 — ИА Регнум. Самый дорогой в мире и самый новейший авианосец Gerald R. Ford, переданный в мае ВМС США, оказался недостойным звания авианосца, сообщает агентство Bloomberg.

Авианосец ВМС США Gerald R. Ford

По информации агентства, палуба этой мобильной морской авиабазы стоимостью $13 млрд, не годится для взлёта и посадки самолетов палубной авиации.

Системы приёма садящихся самолетов, также известные как аэрофинишеры, требуют серьёзных доработок. Общая стоимость системы после этого вырастет с $301 млн до $961 млн.

Кроме того, неожиданно выяснилось, что новейший американский авианосец не может обеспечивать взлёт палубных истребителей F/A-18 с подвешенными к крыльям дополнительными топливными баками.

Как сообщало, Gerald R. Ford стал первым новейшим авианосцем, поступившим в состав ВМС США с 2009 года. Его постройка началась в 2009 году, а к сентябрю 2014 года планировалось достроить корабль. Впоследствии этот срок по разным причинам переносился.

По своей общей стоимости авианосец Gerald R. Ford не имеет себе равных во всём мире. На этот корабль уже потрачено $13 млрд, однако это пока не может считаться окончательной цифрой.

Как сообщало ИА REGNUM, церемония передачи корабля заказчику состоялась на базе Ньюпорт-Ньюс в штате Вирджиния.

Самый дорогой авианосец в мире построен компанией Huntington Ingalls Industries.