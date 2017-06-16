Санкт-Петербург, 16 июня, 2017, 18:14 — ИА Регнум. «Приняли решения (на заседании Совмина Союзного государства), касающиеся в том числе водительских удостоверений и разрешения использовать иностранные водительские удостоверения, выданные Республикой Беларусь, на территории нашего государства после 1 июля текущего года», — заявил он на пресс-конференции по итогам заседания Совмина Союзного государства РФ и Белоруссии.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, 14 июня Госдума обратилась к главе правительства РФ Дмитрию Медведеву в связи со сложившейся ситуацией вокруг замены национальных водительских прав на российские, речь идет, прежде всего, о гражданах Белоруссии.

В нижнюю палату парламента обратился госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, который обратил внимание на то, что позиция отдельных федеральных органов исполнительной власти требует корректировки по вопросу признания водительских прав.

В нижней палате парламента «считают недопустимым и невозможным искаженное толкование норм законодательства РФ и нарушение прав граждан Республики Беларусь на осуществление предпринимательской и трудовой деятельности на территории РФ».

На основании части 4 ст. 15 Конституции РФ, устанавливающей приоритет международных договоров, граждане Белоруссии могут работать без замены водительского удостоверения. А согласно Договору между РФ и Белоруссией от 25 декабря 1998 года граждане Белоруссии обладают равными правами на трудоустройство, а также на участие в хозяйственной деятельности. Решением Высшего Совета Сообщества Белоруссии и РФ №4 от 22 июня 1996 года определено, что документы, выданные в Белоруссии и России для реализации трудовых прав и социально-трудовых гарантий их граждан, или их копии, заверенные в установленном порядке, признаются без легализации.

Госдума приняла закон о том, что национальные водительские права можно обменять только до 1 июня 2017 года. Кроме того, нижняя палата парламента в первом чтении приняла законопроект, который предполагает продлить срок обмена еще на год — до 1 июня 2018 года, с учетом времени рассылки рассмотрение инициативы может состояться в середине июня.