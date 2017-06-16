Берн, 16 июня, 2017, 18:10 — ИА Регнум. «Осада», введенная Саудовской Аравией и ее союзниками против Катара, приведет к более разрушительным последствиям, чем Берлинская стена, заявил глава Национального комитета по правам человека в Катаре (НКПЧ) Али бин Смайх аль-Марри, 16 июня сообщает Agence France-Presse.

The White House Дональд Трамп и эмир Катара. 21 мая 2017

«Эта осада и эти меры привели к тому, что называется коллективным наказанием… Эти меры являются более суровыми, чем строительство Берлинской стены», — заявил Аль-Марри во время своего выступления в Женеве.

Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Египет предоставили гражданам Катара 14 дней, чтобы вернуться на родину, а собственным гражданам, проживающим в Катаре, приказали вернуться обратно.

Аль-Марри заявил, что подобные меры разрушают семьи, потому что в каждой катарской семье проживает хотя бы один гражданин другого государства.

В НКПЧ поступили 1 тыс. 64 жалобы из Катара и других государств в связи с нарушениями прав человека, вызванными блокадой Катара.

Аль-Марри также отметил, что в Саудовской Аравии, Бахрейне и ОАЭ появились новые законы, которые предусматривают от пяти до 15 лет лишения свободы для граждан, которые «проявляют симпатию к Катару».

Напомним, с 5 по 8 июня Саудовская Аравия, Бахрейн, Египет, ОАЭ, Йемен, Ливия, Мальдивы, Маврикий, Мавритания и Коморские острова разорвали с Дохой дипломатические отношения, заявив, что Катар финансирует международные террористические группировки и является дестабилизирующим фактором на Ближнем Востоке.

13 августа 1961 года коммунистическое руководство Восточной Германии приняло решение о закрытии границы с Западом, для чего стало возводить Берлинскую стену, которая на 28 лет разделила многих немцев с их родными и близкими.