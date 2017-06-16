Москва, 16 июня, 2017, 18:02 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал представителей духовенства не ездить на дорогих иномарках, даже если те были получены в подарок. Об этом сегодня, 16 июня, сообщают РИА Новости.

Перов Василий Григорьевич. Чаепитие в Мытищах, близ Москвы. 1862

Предстоятель русской православной церкви отметил, что священнослужители иногда дают повод к критике Церкви.

«Мы действительно повод даем иногда глупостями своими. Вот постоянно нас обвиняют за автомобили… Но ведь даже если дарят дорогой автомобиль — не нужно на нем ездить, не нужно ездить на дорогих автомобилях! Сегодня уровень автомобильной промышленности такой, что даже автомобиль среднего класса — достаточно комфортный и безопасный», — сказал патриарх.

Кирилл подчеркнул, что когда у храмов стоят «целые кавалькады дорогих лимузинов», — это вызывает у людей негативную реакцию.

«Даже, может быть, кто-то и внимания бы не обратил — так ему помогут обратить на это внимание. Ну и так по списку — не только машины. Мы не должны забывать об ответственности», — подчеркнул глава РПЦ.

Напомним, в конце мая широкий общественный резонанс вызвала история с епископом Ливенским и Малоархангельским Нектарием (Орловская епархия). Оказалось, что епископ пользуется автомобилем Land Cruiser V8 стоимостью 6 миллионов рублей. При этом в епархии утверждают, что автомобиль был подарен епископу.