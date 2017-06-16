Киев, 16 июня, 2017, 17:54 — ИА Регнум. Украинские правоохранители объявили задержанному в Павлограде (Днепропетровская область) о подозрении в причастности к убийству экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова. Об этом 16 июня информирует пресс-служба прокуратуры г. Киев, передает ИА REGNUM.

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Сообщается, что 15 июня украинские силовики задержали в г. Павлоград подозреваемого в подготовке убийства Вороненкова.

«Следователи прокуратуры Киева совместно со Службой безопасности Украины 15 июня на территории города Павлоград Днепропетровской области проводили ряд следственных действий в рамках расследования убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. В рамках производства в настоящее время задержан один человек, которому сообщено о подозрении в причастности к совершению этого преступления», — отмечается в материале.

С подозреваемым проводятся следственные действия.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня пресс-служба Нацполиции Украины отметила, что в Павлограде силовики проводят следственные действия по делу об убийстве Вороненкова.

«В рамках этого уголовного производства правоохранители проводят задержание лиц, подозреваемых в причастности к этому преступлению. Также проводятся необходимые процессуальные действия, в частности обыски. Задержанных правоохранители доставляют в отделы полиции для дальнейших необходимых следственных действий», — информирует пресс-служба.

Напомним, в марте 2017 года в центре Киева был расстрелян экс-депутат Госдумы РФ Вороненков. Во время перестрелки также погибли охранник россиянина и киллер. Наемным убийцей оказался гражданин Украины, уроженец г. Севастополь Павел Паршов.