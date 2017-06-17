Воронеж, 17 июня, 2017, 13:13 — ИА Регнум. Год за годом крупные парки Воронежа остаются в плачевном состоянии. Давно уже остается без существенных сдвигов ситуация вокруг парка «Дельфин», выходящего на пляж и в свое время очень любимого горожанами. О переживаемых парком коллизиях рассказывает корреспондент ИА REGNUM Марина Каширская.

Марина Каширская ИА REGNUM Разрушенный тир

К построенному в 1975 году парку со временем добавили Дом культуры, а летом в парке работали аттракционы. Все развалилось в «святые девяностые», когда одно из крупнейших в стране предприятий «Электроника», содержащее парк, пришло в упадок. Очень быстро место пришло в запустение, и из популярной зоны отдыха стало пристанищем наркоманов. А когда в 2011 году власти пообещали привести парк в порядок по случаю юбилея города, то все «приведение» свелось к фонарям и дорожкам.

Ситуация менялась весьма постепенно и сейчас далека от идеала. В прошлом году выяснилось, что уже несколько лет как территория парка закреплена за МУП «ЭкоЦентр», которое и ухаживает за ней в узких «рамках выделенного финансирования». А для реализации плана благоустройства требуется инвестор.

Частично план был выполнен: о статусе особо охраняемой природной территории сообщает табличка, появились аттракционы в виде проката детских машинок, лодки и катамарана, и две кабинки на пляже, увы, грязном и запущенном.

И все же, днем в парке много горожан: он тенистый, в нем много лавок, есть две детские площадки — одна хорошая, вторая запущенная (по сути, одна), а в упомянутом бывшем Доме культуры располагается супермаркет. Наполняют парк и жители ближайшего нового жилого комплекса. Увы, удачно расположенный и обладающий огромным потенциалом парк остается властями практически забыт.

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