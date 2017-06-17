Киев, 17 июня, 2017, 13:13 — ИА Регнум. Как и ожидалось, официальный запрет на пользование российскими соцсетями не удерживает украинцев от наполненной «кремлевской пропагандой» информпотоков. Обойти блокировку можно самостоятельно, следуя нехитрому руководству, либо обратиться к профильному специалисту, который за скромную мзду вновь предоставит пользователю доступ к запретным сайтам. Стоит ли удивляться, что «ВКонтакте» остается самым посещаемым интернет-ресурсом на Украине? Но точку в борьбе за пользователя ставить рано; новую идею обсуждает обозреватель ИА REGNUM Сергей Гуркин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Интернет

Так как власть предержащим нужен способ контролирования сетевого контента — а то не дело это, пускать повсюду российскую пропаганду, в ущерб своей, майданной, — то на свет появилась идея национальной социальной сети Ukrainians. Внешне это — практически тот же старый добрый «ВК». Этот замысел в очередной раз подчеркивает тревожащий факт, что творцов подобных инициатив на Украине хоть и немного, но вот помешать их идеям антироссийского гетто некому: большинство есть, но продолжает молчать. Тихо обходит законы и продолжает делать, что и раньше, но и в контрнаступление не переходит.

Показательны данные социологического исследования, согласно которым граждане Украины в большинстве своем не доверяют власти, более того — уверены, что она ведет страну в ошибочном направлении. Так думают 72%, и еще больше — не доверяют президенту и чиновничьей верхушке. Антирейтинг правительства, парламента, НБУ, прокуратуры и судов вообще зашкаливает, превышая 85%.

Как ведут себя представители бизнеса, читайте здесь: Ukrainians: новое украинское гетто

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