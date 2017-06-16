Вашингтон, 16 июня, 2017, 17:43 — ИА Регнум. Персональные данные нескольких сотен модераторов социальной сети Facebook были доступны потенциальным террористам или хакерам из-за ошибки в программном обеспечении, сообщает газета Guardian.

(сс) downloadsource.fr Доступ в Фейсбук

По информации издания, утечка информации была возможна во время осуществляемого ими поиска и удаления запрещенного или нежелательного контента.

Для блокировки пропаганды экстремизма, насилия и терроризма, незаконной рекламы и порнографии модераторы Facebook использовали внутреннее программное обеспечение социальной сети, в котором позднее и была обнаружена ошибка.

Из-за этой ошибки, персональные данные заблокировавшего аккаунт модератора автоматически становились доступны руководителям групп пользователей соцсети.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня социальная сеть Facebook объявила, что внедряет новые механизмы борьбы с пропагандой терроризма и тестирует у себя программное обеспечение, которое позволит противодействовать пропаганде экстремизма и терроризма.