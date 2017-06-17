Киев, 17 июня, 2017, 12:12 — ИА Регнум. Борьба с канонической Православной Церковью на Украине продолжается. Атака идет по разным направлениям: как законотворческим, так и открыто противозаконным. Положение УПЦ МП изучает обозреватель ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Обзор религии, Украина

В селе Зоряное Хмельницкой области полиция не мешала раскольникам осуществлять захват храма. А за день до того попытки захвата храма в селе Кинахивцы Тернопольской области все-таки удались раскольникам: после того, как дело в суде они проиграли, они решились действовать своими методами. Явившись в храм с фиксирующими перерегистрацию документами неустановленной подлинности, встретив отказ настоятеля отдавать ключи, они принялись выламывать замки. Прибывшая на место полиция дала раскольникам нужную паузу, однако судя по всему, община храма лишится.

В роли захватчиков, как правильно, выступают прихожане самопровозглашенного «Киевского патриархата», хотя недавно произошло исключение — последовать примеру раскольников решили представители Греко-католической церкви (при участии радикалов «Черной сотни»). Храм опечатали, кому его отдадут, униатам или раскольникам, пока неизвестно.

С учетом того, как с 2014 года УПЦ МП лишилась порядка 40 храмов, рейдерские захваты храмов уже перестали быть шоковой новостью. Хуже, что раскольники уже начали осквернять могилы, как это сделал даже не рядовой погромщик, а глава раскольнической «епархии» Зинкевич, решивший, что могила украинских и польских солдат — лучшее место для установки торговой палатки.

Что же касается попыток на законодательном уровне фактически запретить УПЦ МП, снятие соответствующего законопроекта с голосования не означает, что от него отказались.

Подробности читайте здесь: «Конфликт в Донбассе — кара для Украины за Волынскую резню»: обзор

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