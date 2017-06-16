Рига, 16 июня, 2017, 17:36 — ИА Регнум. Для участия в церемонии встречи в Латвии многонациональной боевой группы НАТО в понедельник, 19 июня, в Ригу прибудет генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, сообщает портал Mixnews.lv.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Йенс Столтенберг

Как сообщили в канцелярии президента, у Столтенберга в Рижском замке запланирована встреча с президентом Раймондом Вейонисом, во время которой планируется обсудить ситуацию с безопасностью в регионе, расширение присутствия НАТО в странах Прибалтики и Польше, а также совместные меры по противодействию «гибридным угрозам». В рамках визита генсек НАТО планирует также встретиться с премьер-министром Марисом Кучинскисом, госсекретарем министерства иностранных дел Андреем Пилдеговичем, министром обороны Раймондом Бергманисом и председателем Сейма Инарой Мурниеце.

Церемония встречи боевой группы завершит процесс развертывания многонационального батальона НАТО в странах Прибалтики и Польше. В церемонии примут участие президент, министр обороны, командующий Национальными вооруженными силами Леонид Калниньш, а также высокопоставленные гости из других стран НАТО и государств, военнослужащие которых вошли в боевую группу под руководством Канады.

Напомним, решение об усилении присутствия войск НАТО в странах Прибалтики и Польше было принято на Варшавском саммите альянса летом 2016 года. В Латвии в боевую группу входят свыше 1000 солдат из Албании, Италии, Канады, Польши, Словении и Испании, а также военная техника, включая тяжелую.

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