Тамбов, 16 июня, 2017, 17:32 — ИА Регнум. Заседание провёл первый заместитель главы администрации Тамбовской области Олег Иванов. По данным Главного управления МЧС РФ по Тамбовской области, с начала года в регионе произошло три лесных пожара и 816 загораний сухой травы. 667 сообщений о них поступило на телефон службы спасения, о 167 узнали по результатам космического мониторинга, 5 — выявлено в ходе авиаразведки. Организовано наземное патрулирование, которое проводят группы управления лесами области и местные гарнизоны пожарной охраны. Наибольшее количество загораний зарегистрировано в Тамбовском, Моршанском, Сосновском и Мордовском районах. Всего к административной ответственности за нарушение порядка выжигания сухой травы привлечено 64 гражданина, а также возбуждено 477 административных расследований. За последние недели обстановка с палом сухой травы стабилизировалась, такие случаи не зарегистрированы. Как отмечалось, спланирован комплекс профилактических мероприятий по соблюдению требований пожарной безопасности, учитывая прогноз роста сельскохозяйственных палов в период проведения уборочной кампании.

Pixabay.com Мусорная свалка

В настоящее время органы власти, общественность большое внимание уделяют выявлению несанкционированных свалок, которые должны быть оперативно ликвидирваны. В прошлом году ликвидировано 32 свалки на площади более 5 га. В текущем году обнаружено около 50 свалок на площади свыше 4 га.

«Из года в год совершенствуется общественный контроль, возрастает число граждан, обеспокоенных санитарным состоянием населенных пунктов, однако еще предстоит немало сделать, чтобы избавить регион от свалок и мусора», — говорят региональные власти.

Олег Иванов, в частности, отметил успехи деятельности ОНФ в этом направлении, высоко оценил участие жителей в наполнении интерактивной карты свалок, а также важность работы административных комиссий и решения задач профилактики. По его мнению, Тамбовщина должна не растерять накопленный опыт и в дальнейшем подтверждать свой статус экологически безопасной территории для проживания.

Напомним, ранее губернатор Тамбовской области Александр Никитин отмечал, что в настоящее время в числе главных задач природоохранной работы в регионе — совершенствование системы обращения с твердыми бытовыми отходами без увеличения тарифной нагрузки на население. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в настоящее время прорабатывается вопрос по разработке и утверждению новой территориальной схемы обращения с отходами, которая включит в себя и мероприятия по ликвидации или компенсации ранее допущенного экологического ущерба.

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