Рига, 16 июня, 2017, 17:35 — ИА Регнум. Гражданину Латвии, который уже долгое время проживает в Англии, из Национальных вооружённых сил (НВС) страны пришло оповещение о том, что ему необходимо осенью явиться на военные учения в качестве солдата резерва, сообщает портал Skaties.lv.

Цитата из к/ф «Цельнометаллическая оболочка». Реж. Стэнли Кубрик. 1987. США — Великобритания В армии

Как стало известно, 44-летний Эдмунд, на иждивении которого два несовершеннолетних ребёнка и в ближайшее время появится третий, с 2011 года постоянно проживает в Англии. В 1990-е годы он служил на так называемой альтернативной службе, и у мужчины нет никакого военного опыта, и он искренне не понимает, чем может быть полезен армии. Эдмунд опасается, что ему придётся в принудительном порядке вернуться в Латвию.

В свою очередь, представитель штаба НВС Сандриса Гаугерса заявила, что солдатом запаса считается любая персона, которая не меньше месяца прослужила в Земессардзе (ополчение) или в регулярной армии.

«Даже если солдат уволился и разорвал договор, то он автоматически становится резервистом», — сказал Гаугерс.

Стоит отметить, что штраф за неявку без веских причин составляет до 210 евро, за повторное нарушение — до 350 евро.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, из 139 латвийских резервистов, которым были разосланы повестки, на военные учения, проходящие с 15 по 21 августа 2016 года, прибыли всего 33 солдата. В свою очередь, в 2015 году, военные учения латвийских резервистов проводились с 19 октября по 1 ноября — призвано на сборы было около 300 человек, но о получении повестки отчитались 143 человека, а явились по призыву всего 59 резервистов.

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