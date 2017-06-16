* ИГ — запрещённая в России организация

Москва, 16 июня, 2017, 17:18 — ИА Регнум. Напомним, ранее сегодня российское военное ведомство сообщило, что в результате удара, нанесённого ВКС России 28 мая 2017 года по сирийской Ракке, были уничтожены сотни рядовых боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), несколько членов высшего военного совета террористов, а также, предположительно, сам главарь организации Ибрагим Абу-Бакр аль-Багдади.

Минобороны РФ Южные кварталы Ракки

На фотографии видно, как выглядел комплекс зданий, где проходило совещание главарей ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) до авиаудара ВКС РФ и после него.

Уточняется, что речь идет о зданиях, расположенных в южном предместье Ракки.

По данным российского военного ведомства, террористы на совещании собирались обсудить, как именно они будут выходить из Ракки, к штурму которой приступили курдские войска при поддержке американской антитеррористической коалиции.

Министерство иностранных дел России заявило, что пока не располагает точной информацией, подтверждающей гибель аль-Багдади.