Вашингтон, 16 июня, 2017, 17:15 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп приоткрыл подробности увольнения Джеймса Коми с должности главы ФБР.

Взвешивание ведьмы на суде во время охоты на ведьм. Die Hexenwaage zu Oudewater. 1884. Fritz Bergen

«Человек, попросивший меня уволить Коми с поста директора ФБР, теперь ведет расследование дела об увольнении директора ФБР! Охота на ведьм!» — написал президент США в своем аккаунте в соцсети «Твиттер».

Ранее Трамп уже неоднократно вспоминал про «охоту на ведьм», сравнивая с ней политические интриги и скандалы вокруг своей персоны. При этом президент США написал, что несмотря на это ему удается решать вопросы, встающие перед страной.

«Несмотря на лицемерную охоту на ведьм, которую мы теперь видим в Америке, экономические показатели прекрасны и число рабочих мест растет. Государственное регулирование упрощается, а энтузиазма всё больше», — написал Трамп в своем аккаунте в «Твиттере».

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп 9 мая 2017 года снял с поста директора ФБР Джеймса Коми, объяснив, что он не способен выполнять свои служебные обязанности. Это случилось в тот период, когда ФБР расследовало «связи» американского президента с Россией, которые в течение семи месяцев так и остаются неподтвержденными.