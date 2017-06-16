Ярославль, 16 июня, 2017, 17:09 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области в бассейне спортивной школы «Темп» состоялась презентация подводного велосипеда на ножной тяге. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации города Рыбинска.

Seabike.com Подводный велосипед

Его изобрели в Ярославской области. Велосипеду нет аналогов в мире, на нем можно очень быстро передвигаться под водой. Первыми рыбинцами, устроившими тест-драйв изобретению фирмы ООО «Паритет» Алексея Лукьянова, стали члены рыбинского дайвинг-клуба. Для изобретения организовали соревнование: ласты против SeaBike. Победу одержала подводная техника.

«Важно, что эта продукция интересна для широкого круга потребителей и востребована. Мы уже пользуемся продукцией завода дорожной техники и сможем использовать SeaBike в археологическом дайвинге на Рыбинском водохранилище в программе «Затопленные святыни Мологского края», в которой мы участвуем совместно с московскими коллегами», — рассказал глава города Денис Добряков.

Недавно подводный велосипед был представлен на Экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

«На велосипеде человек развивает скорость в 8 километров в час, это в два раза больше, чем у человека в ластах. Скорость на подводном велосипеде — 2,2 метра в секунду, а чемпион мира плывет со скоростью 2 метра в секунду. Причем эти данные на 500-метровой дистанции. Человеку в ластах дистанцию больше километра очень трудно проплыть, а на нашем велосипеде можно проплыть под водой 20 километров», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Алексей Лукьянов.