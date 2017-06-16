Чебоксары, 16 июня, 2017, 17:00 — ИА Регнум. Главу города Чебоксары Ирину Клементьеву, которая стала фигурантом уголовного дела, поместили под домашний арест. Соответствующее ходатайство следствия поддержано судом сегодня, 16 июня, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Cap.ru Февраль 2017 года, Чебоксары. Глава Чувашии Михаил Игнатьев и глава Чебоксар Ирина Клементьева на расширенном заседании собрания депутатов Чебоксар

Московский районный суд Чебоксар принял решение об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.

«Основанием для принятия такого решения стали данные, что Клементьева активно препятствует установлению истины по делу, фальсифицируя и уничтожая доказательства, что подтверждается показаниями свидетелей и результатами оперативно-розыскной деятельности. Кроме того, являясь до настоящего времени главой Чебоксар и занимая руководящую должность в АО «СК «Чувашия-Мед», имея в своем подчинении сотрудников и доступ к служебным документам, оставаясь на свободе лично и через свои связи, Клементьева может оказать воздействие на представителей потерпевших и свидетелей», — говорят в прокуратуре Чувашии.

В ведомстве напоминают, что находящимся под домашним арестом подозреваемым запрещено выходить из дома без разрешения следствия (за исключением прогулок с 13 до 14 часов), общаться со всеми участниками уголовного судопроизводства (за исключением своих защитников), получать и отправлять корреспонденцию, вести переговоры и переписку.

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Напомним, ранее СУСК распространил информацию о возбуждении двух уголовных дел на Ирину Клементьеву, которая работает главой Чебоксар на непрофессиональной (бесплатной) основе и возглавляет страховую компанию «Чувашия-Мед» (компания со стопроцентной долей участия в его уставном капитале муниципального образования). Как сообщало ИА REGNUM, её подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Следствие считает, что от имени страховой компании она передала в аренду на 10 лет коммерческой организации, учредителем и директором которой является её муж, часть нежилого помещения за 80 тыс. рублей при его рыночной стоимости не менее 132 тыс. рублей. Согласно материалам дела, подозреваемая также от имени возглавляемой организации продала матери одной из сотрудниц земельный участок «по явно заниженной стоимости в размере 1,5 млн рублей при его рыночной стоимости не менее 4,4 млн рублей».