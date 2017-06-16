Москва, 16 июня, 2017, 18:20 — ИА Регнум. Разрушенные ураганом уникальные надгробия Донского ставропигиального мужского монастыря в Москве восстановят в 2018 году. 16 июня некрополь обследовали представители экспертного совета департамента культурного наследия столицы во главе с руководителем ведомства Алексей Емельяновым, сообщает корреспондент ИА REGNUM .

Дарья Антонова ИА REGNUM Последствия урагана в Донском мужском монастыре

Специалисты провели оценку повреждений, нанесенных ураганом объектам культурного наследия.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Емельянов

«В настоящее время проведен осмотр повреждённых памятников и осуществлена их фиксация. Также ведутся противоаварийные работы, готовятся проекты реставрации. Подготовлены технические задания и перечень необходимых работ», — сообщил Емельянов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Последствия урагана в Донском мужском монастыре

Ураган, обрушившийся на столицу днём 29 мая, повредил 8 исторических надгробий в некрополе монастыря. Их включили в планы реставрации вместе с ещё 66 объектами, в том числе и надгробиями, повреждёнными предыдущим ураганом.

«На территории монастырского некрополя ведется планомерная реставрация с 2012 года, — пояснил Емельянов. — Восстанавливаются не отдельные памятники, а целые группы, поскольку только так можно добиться большей сохранности объектов подлежащих восстановлению. В прошлом году было подготовлено 23 проекта реставрации, из которых в этом году планировалось реализовать 13. На следующий год намечалось осуществить восстановительные работы еще на 12 объектах. Однако ураган внёс существенные коррективы в наши планы. К уже запланированным работам добавилось ещё восемь. В этом году будут подготовлены проекты реставрации, а непосредственно к работам приступим в следующем 2018-м».

Дарья Антонова ИА REGNUM Последствия урагана в Донском мужском монастыре