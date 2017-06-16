Бангкок, 16 июня, 2017, 17:05 — ИА Регнум. Полиция Таиланда изъяла около тонны прессованной марихуаны в провинции Саконнакхон, 16 июня сообщает Bangkok Post.

U.S. Customs and Border Protection Мешки с марихуаной

Наркотики изъяли у владельца транспортной компании. Во время обыска 14 автомобилей в одном из грузовиков обнаружили 48 картонных коробок, в каждой из которых находилось по 20 брикетов прессованной марихуаны.

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Вес одного брикета составлял один килограмм. Всего полиция изъяла 960 килограммов наркотиков. По предварительным оценкам стоимость изъятой партии составляет около $883 тыс.

Владелец транспортной компании 65-летний Джира Самрансакул доставлен в полицейский участок, полиция планирует провести обыски на трех складах, принадлежащих задержанному.

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Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня представители полиции Таиланда сообщили об изъятии 840 килограммов марихуаны в провинции Накхонпханом. Наркотики были переправлены в Таиланд из Лаоса.