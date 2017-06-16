Радио REGNUM: второй выпуск за 16 июня
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 16 июня, 2017, 18:00 — ИА Регнум.
- «Санкционные» решения сената США носят тупиковый характер;
- В Госдуме призвали депутатов взять под опеку обратившихся к Путину;
- За нападение на врачей может грозить до пяти лет лишения свободы;
- Центробанк РФ снизил ключевую ставку на 0,25%;
- Вице-губернатор Ивановской области уволена и находится под следствием;
- В Красноярском крае глава района ушел в отставку из-за низкой зарплаты.
Выпуск на сайте https://regnum.podster.fm/357