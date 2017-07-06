Санкт-Петербург, 6 июля, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 23 июня Временное правительство постановило предоставить министру торговли и промышленности право по соглашению с министрами: военным, морским и путей сообщения, — устанавливать обязательные для производителей и торговцев предельные и твердые цепы на металлы, руду, флюсы и огнеупорные материалы.

Николай Богданов-Бельский. Сельская школа. 1890-е

Правительство постановило предоставить председателю Особого Совещания по топливу право установить твердые цены на донецкое минеральное топливо.

Опубликовано воззвание Скобелева ко всем рабочим, где он, указывая на ряд мер по регулированию промышленности и рабочему вопросу, проведенных правительством, призывает их воздерживаться от забастовок и захвата фабрик и помнить «не только о своих правах, но и о своих обязанностях».

В министерство земледелия поступили сведения, что к 23 июня были организованы губернские земельные комитеты в 24 губерниях.

В министерство юстиции явились делегаты Кронштадта с требованием освободить анархистов, арестованных на даче Дурново. Свое категорическое требование освободить названных анархистов кронштадтские делегаты подтвердили ссылкой на постановление всего гарнизона Кронштадта явиться с оружием в руках в Петроград освобождать анархистов, если судебные власти сами не согласятся это сделать.

Приказ № 22 Керенского по армии и флоту объявляет войскам приветствие всей организованной демократии, в нем указывается: «…Приказываю все боевые распоряжения исполнять немедленно и беспрекословно. Противодействия или уклонения от исполнения приказов и распоряжений должны пресекаться начальниками со всей силой данной им власти».

На заседании ВЦИК выбраны члены бюро: от фракции меньшевиков 21 чел., от эсеров 19 чел., от большевиков 7 чел., от фракции объединенных интернационалистов — 2, от меньшевиков-интернационалистов — 1, от трудовой энесовской партии 1.

Всероссийский съезд советов заслушивает доклад Чарнолуского (марксиста, педагога) по народному образованию. Главный комитет по народному образованию возник в середине мая из представителей демократии. Несмотря на то, что он работает более месяца, он еще не утвержден министерством. Между ним и министерством народного просвещения идут трения по поводу высшей школы; при министерстве работает специальная комиссия по высшей школе, состоящая исключительно из профессоров, в ней даже нет представителей студентов, что совершенно недопустимо. Также в комитете идут трения в связи с представительством в нем национальностей и отдельных групп учителей, не входящих в учительский союз.

Сейчас комитет вырабатывает общую линию в деле народного образования: при нем работает более 12 комиссий. Он стоит на той точке зрения, что на местах дело народного образования надо передать в руки органов местного самоуправления, оставив в руках государства лишь общее руководство. Школа должна быть национальной. Отмену преподавания религии может произвести лишь Учредительное собрание, но комитет решил разрешить учащимся отказываться от изучения закона божия. Решено создать единую школу, без преград между низшей, средней и высшей ступенью. Разрабатывается законопроект о повышении жалованья народным учителям, об автономии школы и введении в ней выборного начала.

Гимназия

Далее историк Гринберг отмечает:

«Если бы министерство народного просвещения в современной политической жизни играло в настоящий момент такую же роль, как министерство иностранных дел, то имя гражданина Мануйлова и Ко в устах революционной демократии занимало бы такое же место, как недавно имя злого гения кадетской партии…

За все 4 месяца русской революции министерство не только не провело ни одной коренной реформы, но оно старалось по возможности мешать и препятствовать всяким начинаниям общественно-демократических организаций».

До сих пор не упразднен ненавистный институт инспекторов и директоров народных училищ, а также попечителей учебных округов, и на этих местах сидят люди, назначенные Кассо (министром просвещения до 1914 года), бывшие члены и председатели Союза русского народа. Не начата реформа средней школы, учатся по прежним черносотенным учебникам. Все чиновники старого министерства народного просвещения оставлены на своих местах. Товарищ министра Герасимов был товарищем министра просвещения Шварца (до 1910 года).

Съезд принимает резолюцию, резко осуждающую политику министерства народного просвещения, но для смягчения резкости формы передает ее в редакционную комиссию. Далее Съезд переходит к обсуждению аграрного вопроса.

Чернов предлагает Съезду резолюцию по аграрному вопросу, предусматривающую передачу управления землей и ее недрами в руки местного самоуправления. Соколовский оглашает резолюцию о волостных земельных комитетах, о землепользовании на окраинах, об уничтожении сословий. Муралов от имени большевиков также оглашает резолюцию по аграрному вопросу, которая объявляет помещичью собственность на землю уничтоженной и узаконивает переход всей земли в руки Советов крестьянских депутатов.

Съезд огромным большинством принимает резолюции, предложенные секцией.

Чернышев делает доклад о почте и телеграфе. О доходности телеграфа не приходится говорить, так как в этом году будет дефицит ввиду повышения жалованья служащим. Недостаточность штата привела к тому, что во время войны образовались огромные залежи писем. Вместо 16 часов теперь служащие работают 9. Это, а также расстройство транспорта увеличивают залежи. Материально положение служащих сильно улучшено. Так, сторож в самой глухой местности будет получать 100 рублей, что является мечтой для народного учителя. Возражает против выборности администрации. Предлагает Съезду принять обращение к служащим с призывом напрячь силы для работы. Обсуждение доклада переносится на ВЦИК.

Брамсон делает доклад о финансовом положении Петроградского Совета.

«Пожертвования, всякие взносы, сборы и отчисления в пользу Совета стали поступать па следующий же день после того, как вспыхнула наша революция… Можно было наблюдать чрезвычайно трогательную картину этого беспрерывного паломничества к нам в Таврический дворец с раннего утра до позднего вечера с этими взносами…»

За все время существования поступило 3 512 000 руб. Половина этих сумм поступила для передачи военнопленным и т. д. или на специальные цели. Совет имеет при себе огромный административный аппарат, насчитывающий несколько сот служащих и больше сотни руководителей различных отделов. Больших расходов требуют ссуды и пособия местным Советам. Значительную сумму поглотило содержание приходивших в Петроградский Совет делегаций, караулов и пр. В среднем каждый месяц расходовалось 160 000 рублей. К 1 июня из сумм, пожертвованных на «нужды Совета», осталось 385 000 рублей. Поступления не уменьшаются, и оскудение пока не грозит. Но эти суммы являются в большинстве результатом петроградских сборов.

Совет

В благотворительном фонде на помощь жертвам революции имеется 425 000 руб., половина употреблена на покупку «Займа свободы». Необходимо для усиления средств устроить единовременный сбор и постоянные месячные отчисления. Одно время существовало предположение о необходимости правительственной субсидии, но, по обсуждении, это было отвергнуто, так как субсидия могла создать Советам положение зависимости от государства. Соответствующая резолюция Съездом принимается.

Пешехонов знакомит Съезд с положением продовольственного дела. Указывает на то, что положение с урожаем ухудшилось, что волостные комитеты слабо организуются, а там, где они есть, придерживают хлеб, боясь неурожая. В результате положение с хлебом в августе может быть критическое.

Венгеров читает по пунктам выработанную военной секцией декларацию прав солдата, делает разъяснения к отдельным пунктам и предлагает положить ее в основу для дальнейшей разработки в ЦИК. Якубович делает доклад и зачитывает основные положения реорганизации армии, которые Съезд принимает и также передает для выработки окончательного положения в ЦИК.

Крыленко указывает, что три признака постоянной армии: «назначение, приказание и беспрекословное исполнение целиком оставлены в докладе секции. Они доведены до максимального завершения. Даже отделенный назначается в этой революционной демократической армии …» Это в то время, когда «в большинстве своем командный состав нашей армии является заведомо контрреволюционным».

Задача демократизации армии: «Всякой контрреволюционной воле по назначению сверху противопоставить революционную демократическую волю снизу». Оглашает резолюцию от имени большевиков, которую Съезд отвергает.

В конце заседания Съезд заслушивает Вербо, избитого вместе с Соколовым в 703-м Сурамском полку. Инцидент, по словам докладчика, рисуется так. Соколов, Вербо, Розенберг и Ясайтис по поручению Исполкома поехали в 10-ю армию для поднятия там боевого настроения. 20 июня на митинге 703-го Сурамского полка, где присутствовало 2000 человек, они встретили враждебное настроение. Солдаты были против наступления. В результате их на митинге избили: Соколова — сильно, Вербо — слегка. Из толпы были крики, что Вербо — переодетый офицер, а один солдат сказал про Соколова, что он помещик. Далее Вербо, Соколов и Ясайтис были солдатами арестованы и выпущены лишь по настоянию полковых комитетов соседних полков. Последние требуют расформирования Сурамского полка и ареста зачинщиков избиения.

Съезд всеми голосами против 6 воздержавшихся принимает резолюцию, резко осуждающую происшедшее, требующую принять меры воздействия против виновников и призывающую все армейские организации повести самую энергичную борьбу против подобных явлений.

На солдатском митинге

Крыленко от фракции большевиков присоединяется к резолюции, но подчеркивает, что в этом инциденте обнаружился ясно политический факт недоверия среди полка, недоверия к общей политике правительства.

На собрании большевистской фракции Совета выработаны ближайшие практические шаги для борьбы с контрреволюцией, которые предлагаются ею Петросовету: запрет на вывод из Петрограда и расформирование революционных войск, свобода агитации в войсках, расследование и суд над провокаторами и пропагандистами от контрреволюции, расследование инцидента с побегом 400 заключенных, удовлетворение экономических требований профсоюзов. Типографии и бумага должны быть распределены между изданиями с приоритетом рабочих, солдатских и крестьянских газет. Издавать специальный листок для платных объявлений, всем остальным газетам — запретить их печатать (что должно лишить контрреволюционные газеты источника доходов).

Части 11-й армии захватили первую и вторую линию окопов противника.

Отправился на фронт первый женский батальон смерти.

В Кронштадте митинг постановил, что если посланная в Петроград делегация не добьется освобождения арестованных на даче Дурново, то 24 июня отправится в Петроград для поддержания своего требования вооруженной силой.

На заводе Барановского (6 тыс. рабочих) произведены перевыборы в Петроградский Совет. Вместо трех эсеров выбрано три большевика.

Совет старост Русско-Балтийского вагонного завода отправил в союз металлистов заявление, в котором указывается на «низкую оплату труда чернорабочих и подручных завода» и на затягивание хозяев с ответом на требования чернорабочих.

На объединенном собрании «Треугольника» достигнуто соглашение с предпринимателями, и стачку решено прекратить, начав работу с 24 июня.

Троцкий пишет про идущую борьбу за повышение зарплаты:

«На Путиловском заводе, который играл ведущую роль в борьбе за повышение заработной платы, собралось 23 июня совещание с участием представителей Центрального совета фабрично-заводских комитетов, Центрального бюро профсоюзов и 73 заводов. Под влиянием большевиков совещание признало, что стачка завода при данных условиях может повести за собой «неорганизованную политическую борьбу петроградских рабочих», а потому предложило путиловским рабочим «сдержать свое законное негодование» и готовить силы для общего выступления.

Накануне этого важного совещания фракция большевиков предупреждала Исполнительный комитет: «Сорокатысячная масса… может каждый день забастовать и выступить на улицу. Она уже выступила бы, если бы ее не сдерживала наша партия, причем нет гарантий, что и впредь удастся ее удержать. А выступление путиловцев — в этом не может быть сомнения — неизбежно повлечет за собой выступление большинства рабочих и солдат».

Вожди Исполнительного комитета расценивали такие предупреждения как демагогию или попросту пропускали их мимо ушей, сохраняя спокойствие. Сами они почти совсем перестали посещать заводы и казармы, так как успели стать одиозными фигурами в глазах рабочих и солдат. Одни большевики пользовались тем авторитетом, который позволял им удерживать рабочих и солдат от разрозненных действий. Но нетерпение масс направлялось иногда уже и против большевиков».

Завод

Комиссар из Юрьева, городской голова и начальник милиции послали телеграмму в действующую армию, где они сообщали ложные факты: будто бы «толпа преступников, женщин и подростков, сопровождаемая солдатами 174-го пехотного полка и с согласия Совета солдатских депутатов, производит обыски магазинов и частных квартир и отбирает незначительные запасы». Далее телеграмма просит прислать войска.

В ответ на эту телеграмму главнокомандующий Северным фронтом прислал командиру 25-й пехотной бригады и командиру 174-го пехотного полка в Юрьев требование немедленно прекратить беспорядки.

Телеграмма эта произвела в Юрьеве впечатление разорвавшейся бомбы. В 1 час дня было созвано экстренное заседание Исполкома. К этому времени к помещению Совета подошла демонстрация, которая требовала принятия самых решительных мер против клеветников — комиссара и городского головы. Исполком постановил их арестовать (задержать удалось, однако, только комиссара, городской голова скрылся). Ввиду того, что телеграмма, посланная ими, содержала явно вымышленные и ложные факты и последствием ее могло быть столкновение с прибывающей кавалерией, решено авторов ее устранить от должностей и дело их передать прокурору. О случившемся сообщить Временному правительству и ВЦИК путем посылки делегации.

Открылся II Всероссийский съезд лиги аграрных реформ. Лига представляет собою союз организаций: Вольного экономического общества, Всероссийского земского союза и др., — поставивших себе целью разработку земельного вопроса. В составе ее работают много ученых различных течений. Лига насчитывает 35 местных отделов, находящихся в контакте с ЦК. Отделы на местах заняты разработкой аграрной реформы применительно к местам и издают брошюры и книги по аграрному вопросу.