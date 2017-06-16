Ярославль, 16 июня, 2017, 16:50 — ИА Регнум. 16 июня конференция Ярославского регионального отделения ЛДПР выдвинула кандидата на пост губернатора Ярославской области, им стал депутат собрания представителей Переславского муниципального района Андрей Ватлин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском отделении ЛДПР.

Фото страницы Андрея Ватлина «Вконтакте» Андрей Ватлин

Андрей Ватлин мало известен ярославцам. Родился и вырос он в Москве, в сентябре 2016 года был избран депутатом собрания представителей Переславского района, в настоящее время зарегистрирован кандидатом в депутаты Ярославской областной думы по избирательному округу № 9, и является кандидатом праймериз Ярославского ЛДПР по выборам депутатов муниципалитета Ярославля. В поле зрения средств массовой информации Андрей Ватлин попадал благодаря истории с платной дорогой в деревне Красногор, когда на депутата Ватлина пожаловались на прямую линию президента местные жители.

Андрей Ватлин в 2008 году окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова по специальности «Психология», в 2012 году окончил Дипломатическую академию Министерства иностранных дел Российской Федерации по специальности «Мировая экономика», а в 2016 году окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова по специальности «Государственное и муниципальное управление». Имеет учёную степень кандидата экономических наук. С конца 2010 года по 2016 год занимал должность генерального директора в компании ООО «Тиар». С 2016 года работает руководителем отдела развития ООО «Фора-консалтинг». Является координатором Ярославского городского отделения ЛДПР.